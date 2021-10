Kombinierer-Star Lamparter wandelt auf den Spuren von Thomas Müller

Im Rahmen einer feierlichen Gala in der Allianz Arena in München wurde Johannes Lamparter mit dem Audi Generation Award in der Kategorie Wintersport ausgezeichnet. Damit gehört der junge Tiroler einem elitären Kreis an, diese Trophäe wurde unter anderem auch den Bayern-Stars Robert Lewandowski und Thomas Müller verliehen, auch der norwegische Skistar Henrik Kristoffersen zählte zu den Würdenträgern.

"Ich freue mich extrem darüber, so eine coole, internationale Auszeichnung zu bekommen", sagte Lamparter. "Es macht mich stolz, jetzt mit so vielen großen Namen in einer Reihe zu stehen."