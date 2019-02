Kombinierer Rehrl in Klingenthal Fünfter

Franz-Josef Rehrl verpasste beim Weltcup in Klingenthal (GER) nur knapp seinen nächsten Podestplatz. Der Steirer, der sich schon die gesamte Saison in starker Verfassung präsentiert, kam mit einer mehrköpfigen Spitzengruppe auf die Zielgerade, wo er dann im Sprint das Nachsehen hatte und Fünfter wurde. Der Sieg ging an den Deutschen Vinzenz Geiger, der sich knapp gegen den norwegischen Saisondominator Jarl Magnus Riiber durchsetzte.

Im Sog von Rehrl zeigte auch Johannes Lamparter auf. Der 17-jährige Juniorenweltmeister aus Tirol bestritt in Klingenthal erst sein drittes Weltcuprennen, sprang und lief dabei als Achter aber gleich in die Top Ten. Lamparter hatte das Springen für sich entschieden und hielt auch in der Loipe lange mit den arrivierten Athleten mit. Mit Willi Denifl (10.) und Lukas Klapfer (12.) schafften es zwei weitere Österreicher unter die ersten 15.