Knieverletzung beendet Mowinckels Saison vorzeitig

Ragnhild Mowinckel hat sich am Dienstag bei ihrem Sturz im Abfahrtstraining in Soldeu eine noch nicht näher definierte Verletzung im rechten Knie zugezogen. Die norwegische Skirennläuferin, in Aare bei der WM Kombidritte, wurde zu weiteren Untersuchungen nach Hause geflogen, die Saison ist beendet. Das gab die Teamführung in der Mannschaftsführersitzung beim Weltcupfinale bekannt.

Die Norwegerin stürzte nach einem Sprung, landete im Fangnetz und musste mit dem Akja abtransportiert werden. Bestzeit erzielte die Österreicherin Stephanie Venier vor den beiden Italienerinnen Nadia Fanchini und Sofia Goggia.

Auf Platz sechs folgte mit Ricarda Haaser die nächste ÖSV-Fahrerin. Nicole Schmidhofer, die in der Disziplinwertung vor Ramona Siebenhofer in Führung liegt, kam mit der späten Startnummer 19 mit 2,11 Sekunden Rückstand über Platz 16 nicht hinaus. Siebenhofer hatte an derselben Stelle wie Mowinckel Probleme und musste mit vermuteten Problemen am Skischuh abschwingen. Die beiden ÖSV-Asse werden die Abfahrts-Kugel am Mittwoch (12.00 Uhr/live ORF eins) untereinander ausmachen.