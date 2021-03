Klare 5:1-Siege der Minnesota Wild und Boston Bruins in der NHL

In Torlaune haben sich die Minnesota Wild sowie die Boston Bruins in der National Hockey League (NHL) präsentiert. Minnesota setzte sich bei den Arizona Coyotes genauso mit 5:1 durch wie die Boston Bruins daheim im Spitzenspiel der East Division gegen die Washington Capitals. Brad Marchand verbuchte zwei Treffer und einen Assist für Boston, das die Serie der Hauptstädter nach vier Siegen beendete.

Alle übrigen Partien am Freitagabend (Ortszeit) gingen in die Verlängerung. Einen weiteren Erfolg feierten die Chicago Blackhawks. Der 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning war der siebente Sieg in den jüngsten zehn Spielen.

NHL-Ergebnisse:

Arizona Coyotes - Minnesota Wild 1:5

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 4:5 n.V.

Boston Bruins - Washington Capitals 5:1

Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 4:3 n.P.

Los Angeles Kings - St. Louis Blues 2:3 n.V.

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 3:2 n.V.