Kitzbühel, Trinkls schmerzhafte Liebe

Legenden erzählen mit Schaudern vom ersten Mal. Selbst der Schweizer Hahnenkamm-Fünffach-Sieger Didier Cuche gesteht, dass er vor seinem Streif-Debüt das Kitzbüheler Starthaus am liebsten von der Hinterseite verlassen hätte. Nur bei Hannes Trinkl war das anders. Er sei glücklicherweise so gut in Form gewesen, dass er bei seinem ersten Hahnenkammrennen auf Anhieb Sechster wurde. Und keine Angst verspürte. 24 Jahre später steht der Oberösterreicher ungleich nervöser an der Streif. Denn der Abfahrtsweltmeister von 2001 nahm vor eineinhalb Jahren den heikelsten FIS-Job an. Er ist Weltcup-Boss für Abfahrt und Super-G und trägt mit dem Südtiroler Weltcupdirektor Markus Waldner die Letztverantwortung für alles, was bei 19 Speedrennen in diesem Winter mit Tempo 130 auf Skiern so alles passiert. Am Hahnenkamm hat Trinkl als Kurssetzer die 32 Richtungstore in den harten Schneeboden gerammt.

Der 47-jährige dreifache Familienvater sieht frischer aus, als so mancher der aktuellen 77 Streif-Starter. Vielleicht auch, weil Trinkl als Forstwirt und Weltcup-Funktionär das ganze Jahr über in freier Natur verbringt.

Trinkl hasst die Wärme. Bei Minusgraden taut er so richtig auf. In Santa Caterina aber, glaubt Hannes Reichelt, habe Trinkl bei der letzten Abfahrt knapp vor Jahresende "noch mehr g’schwitzt als wir Läufer".

Trinkl nickt. "In Caterina habe ich fünf Nächte lang net schlafen können."

Denn das enge, steile, wellige Gelände in Italien ließ für die Kurssetzung kaum bremsende Richtungsänderungen zu.

Umso erleichterter war Trinkl, als das letzte Abfahrtsrennen des Jahres 2016 trotz einer Harakiri-Szene ( Christof Innerhofer raste mit einem Richtungstor als Begleiter bis ins Ziel) und die erste Abfahrt 2016 auf dem Lauberhorn trotz wetterbedingter Unterbrechungen ohne Verletzungen endeten.