Kitzbühel-Bilanz: Helden und Highlights, Pech und Pannen

Die Pechvögel:

Die Norweger 2018 hatten die Norweger die Rennen dominiert und durch Aksel Lund Svindal (Super-G) und Henrik Kristoffersen (Slalom) die Sieger gestellt. Diesmal gingen die Skandinavier leer aus und schafften nicht einmal einen Stockerlplatz. Kjetil Jansrud nahm nur am Kitz Charity Race teil, nachdem er sich im ersten Training zwei Handknochen gebrochen hatte. Aksel Lund Svindal verzichtete auf einen Start,um sich für die WM in Åre zu schonen, mit der er seine Karriere beenden wird. Und Henrik Kristoffersen (4.) erregte das meiste Aufsehen nicht auf der Slalom-Piste, sondern im Zielraum, wo er in seinem Frust seinen Stock durch die Gegend kickte.