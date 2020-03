Keine Senioren-WM für ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel

Peter Schröcksnadel hatte sich schon so auf die Senioren-WM gefreut. Immerhin hätten die rüstigsten Skifahrer der Welt am Hochkar in Niederösterreich ermittelt werden sollen, einem Skigebiet, das zum Teil im Besitz des ÖSV-Präsidenten ist. Doch der 78-Jährige wird den Heimvorteil nicht nützen können: Der ÖSV sagte die Masters-WM ab und erfüllt damit die Vorgaben der Bundesregierung.