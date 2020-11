Kein Schnee: Ski-Weltcuprennen in Zürs verschoben

Die Skirennläufer hängen in der Warteschleife und müssen sich in Geduld üben. Eigentlich hätte der Weltcup in der kommenden Woche in Zürs mit zwei Parallelrennen fortgesetzt werden sollen, doch die Piste fiel bei der offiziellen FIS-Schneekontrolle, die am Mittwoch stattfand, durch.

Wegen Schneemangels und der hohen Temperaturen können die Heimrennen nicht wie geplant stattfinden. Aus dem Kalender gestrichen wird Zürs allerdings nicht, statt in der kommenden Woche sollen die Parallel-Bewerbe nun am 26. (Damen) und 27. November (Herren) über die Bühne gehen.

Die Damen sind schon vorher im Einsatz. Am 21. und 22. November sind im finnischen Levi zwei Slalomrennen geplant.