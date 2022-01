Katharina Truppe überrascht sich bei ihrem Heimrennen selbst

Der Start ins alpine Skijahr 2022 bleibt schwierig. Nach dem turbulenten Slalom in der Wärme von Zagreb ging es für die Frauen am Samstag mit einem Riesenslalom in Slowenien weiter, wo ein Jubiläum begangen wurde: Zum zehnten Mal sprang Kranjska Gora für die Kollegen in Maribor ein, die abermals wegen Schneemangels passen mussten.

Anspruchsvoll ist die Piste Podkoren 3 sowieso, ein halber Meter Neuschnee machte die ganze Geschichte allerdings noch komplizierter, wie die teils großen Zeitrückstände im ersten Lauf zeigten. Die Schwedin Sara Hector bestätigte auf der schattigen Holperpiste einmal mehr ihre aktuelle Hochform: Mit Startnummer 7 setzte sich die 29-Jährige acht Hundertstelsekunden vor der Französin Tessa Worley (2) und 23 vor der Italienerin Marta Bassino (1) an die Spitze.

Das im Weltcup dominierende Duo zeigte erstaunlich viel Respekt: Mikaela Shiffrin (USA) verlor als 14. mit einer überdosierten Fahrt bereits 1,48 Sekunden, Petra Vlhova (SVK/15.) kassierte 1,51 Sekunden. Ein Hinweis darauf, dass vor allem Köpfchen und Mut gefragt waren.

Kärntner Lichtblick

Beste Österreicherin ist bei Halbzeit Katharina Truppe. Bei ihrem Heimrennen – Altfinkenstein und Podkoren trennen nur elf Kilometer Luftlinie – zeigte die Kärntnerin mit der viertbesten Zeit auf, mit Startnummer 18 bestätigte die 25-Jährige ihren kräftigen Aufwärtstrend. „Ich hab’ es gar nicht recht glauben können, als ich im Ziel abgeschwungen habe, denn es ist ziemlich zum Raufen, und es sind auch einige Schläge in der Piste, da fühlt man sich nicht wirklich wohl“, sagte Truppe. „Aber ich bin froh, dass ich es jetzt einmal so runtergebracht habe.“