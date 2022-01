Marco Odermatt liegt auf Kurs, Manuel Feller ist Halbzeit-Fünfter

Es gibt sie noch, die Ski-Feste im alpinen Skiweltcup: Schlag’ nach in Adelboden, wo der Kanton Bern für die beiden Rennen an diesem Wochenende jeweils 5.000 Zuschauer zuließ, was angesichts atemberaubender Schweizer Corona-Neuinfektionen (jeweils knapp 30.000 am Donnerstag und Freitag) den Betrachter staunen lässt.

Und staunen ließ auch der dreifache Riesenslalom-Saisonsieger aus der Schweiz, der im ersten Teil der Prüfung am Chuenisbärgli dem Druck standhielt: Marco Odermatt liegt bei Halbzeit 0,31 Sekunden vor dem Franzosen Alexis Pinturault und 0,50 vor dem Kroaten Filip Zubcic.

Damit hat der Gesamtweltcupführende auch eine gute Position, um für den ersten Schweizer Sieg im Klassiker im Berner Oberland seit 14 Jahren zu sorgen – 2008 hatte Marc Berthod gewonnen. „Ich bin auch schon besser eingeschlafen als am Freitagabend“, gestand der 24-Jährige aus Nidwalden. „Es war brutal schwierig heute, aber das ist allen so gegangen. Und es wird nicht besser werden.“