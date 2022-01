Corona in der Schweiz: In Adelboden ist auch die Piste geimpft

Trotz der explosionsartigen Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz (bis zu 30.000 Neuinfektionen pro Tag) sind am Samstag wieder Zuschauer zugelassen, ein 3G-Nachweis reicht. Bereits geimpft ist die Piste, nach dem warmen Wetter über die Feiertage konnte die Strecke in der Nacht auf Donnerstag mit dem Injektionssprühbalken behandelt werden. Dank der Kälte sei ein Großteil der Piste nun in perfektem Zustand, sagte Rennleiter Hans Pieren. Auf seine 80 Pistenhelfer wird viel Arbeit zukommen, starke Schneefälle waren prognostiziert.