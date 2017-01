Der Sieger bei der Vierschanzentournee 2016/17 heißt Kamil Stoch. Der Pole setzte sich in einem packenden Duell gegen Daniel Andre Tande in Bischofshofen mit einem klaren Tagessieg schlussendlich deutlich durch. Dritter in Bischofshofen und in der Gesamtwertung wurde Stochs Landsmann Piotr Zyla.

Dabei hatte Tande Glück im Unglück: Die Bindung des Norwegers öffnete sich beim entscheidenden Sprung, Tande musste abbrechen und kam mit viel Glück nicht zu Sturz. Weil er aber nur bei 117 Metern landete, hatte Stoch den Sieg schon vor seinem Finalsprung in der Tasche. Im Auslauf brach Tande unter Tränen zusammen.

Für das beste ÖSV-Ergebnis sorgte Michael Hayböck, der mit 142 Metern nur knapp an Andreas Wellingers Schanzenrekord aus der Qualifikation vorbeischrammte und sich Rang zwei hinter Stoch sicherte. Damit endete die Tournee für Hayböck versöhnlich, nachdem er das Bergisel-Springen wegen eines Magen-Darm-Virus verpasst hatte.

Als bester Österreicher in der Gesamtwertung landete Manuel Fettner auf dem vierten Rang. Unmittelbar dahinter lag mit Stefan Kraft die größte ÖSV-Hoffnung auf den Gesamtsieg.

Der Tourneesieger von 2014/15 hatte vor dem ersten Durchgang noch minimale Chancen auf den Gesamtsieg gehabt, fiel aber schon zur Halbzeit weit zurück und musste die Sieghoffnungen damit schon vor dem Finale begraben. Auch im zweiten Durchgang lief es für Kraft nicht nach Plan, er fiel fast ans Ende des Klassements zurück.