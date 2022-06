KAC-Gönnerin Heidi Goëss-Horten verstorben

"Mit großem Bedauern und in tiefer Trauer müssen wir die Nachricht vom völlig überraschenden Tod unserer Mäzenin und Stiftern Heidi Goëss-Horten geben", schreibt der persönliche Berater von Horten.

Die Milliardärswitwe verstarb heute im 82. Lebensjahr in den frühen Morgenstunden in ihrem Haus am Wörthersee.

"Eine großzügige, warmherzige und kluge Dame ist heute von uns gegangen. Sie wird durch ihr vielseitiges Engagement vor allem für die Kunst und den Sport, insbesondere als Präsidentin des KAC, in Erinnerung bleiben“, so der persönliche Berater. In memoriam der Stifterin des Museums Heidi Horten Collection ist von Montag bis Sonntag mit Ausnahme des Schließtags am Dienstag, freier Eintritt in das Museum.“

Liebe zum KAC

Mit ihr verliert der KAC - Klagenfurter Athletiksport Klub - die größte Gönnerinnen und die aktuelle Präsidentin.

Der KAC war Horten schon seit den frühen Neunzigern ein besonderes Anliegen. Als Ehrenpräsidentin des Vereins, ermöglichte sie es, dass der KAC immer wieder um Titel mitspielen konnte, da die Sponsorensuche im strukturschwachen Kärnten kein Zuckerschlecken war.

2021 übernahm sie dann überraschend das Präsidentenamt, nachdem der ehemalige Präsident Dietmar Krenn aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Zahlen wurden keine genannt, aber es soll ein signifikanter Teil des Budgets sein, der aus Goëss-Hortens Privatschatulle kommt.

So sei etwa die jährlich eine Million Euro teure, professionelle Nachwuchsförderung ohne die Zuwendungen der Mäzenin in dieser Form nicht möglich. Für diese Unterstützung schulde man ihr „sehr großen Dank“, sagte Oliver Pilloni zum KURIER.

Der General Manager des KAC hielt laufenden Kontakt zur Gönnerin seines Arbeitgebers. „Voriges Jahr konnte sie nicht zum Finale kommen, weil sie aufgeregter war als die Spieler“, erzählt Pilloni. Und zeigt damit eine Seite Goëss-Hortens auf, die vielen anderen verborgen blieb.