KAC fordert im CHL-Achtelfinale Schwedens Topklub Leksand

Österreichs Eishockey-Meister KAC kämpft gegen den vierfachen schwedischen Champion Leksands IF um den Einzug ins Viertelfinale. Die Kärntner haben am Dienstag (19.00 Uhr) Heimvorteil. RB Salzburg gilt vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (19.30/beide ORF Sport +) gegen den französischen Serienmeister Rouen Dragons als Favorit.