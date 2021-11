In Quali gescheitert: Ein Türke war besser als Weltmeister Kraft

Stefan Kraft fabrizierte zum Saisonstart gleich einmal einen veritablen Absturz. Für den dreifachen Weltmeister kam in Nischnij Tagil (Russland) bereits in der Qualifikation das Aus, 101 Meter waren viel zu wenig, um den Sprung unter die ersten 50 zu schaffen. Damit ist der 28-Jährige am Samstag nur Zuschauer.

Kraft hatte zuletzt zwar darüber geklagt, sich noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu befinden, doch dieser schwache Auftritt in Nischnij Tagil kommt doch überraschend. Zumal der Salzburger das zweite Training dominiert hatte und mit 132,5 Metern den weitesten Sprung gestanden hatte.