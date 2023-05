In der besten Eishockey-Liga der Welt gibt es einen Premierensieger

Das Team aus Las Vegas holte im sechsten Spiel der Western Conference Finals gegen die Dallas Stars den notwendigen vierten Sieg durch ein ungefĂ€hrdetes 6:0, die „Best of seven“-Serie endet somit 4:2.

Das erste Finalspiel steigt am Samstag in Sunrise.

Neuer Champion

Damit steht fest, dass es einen neuen NHL-Champion geben wird. Beide Mannschaften standen bisher einmal im Stanley-Cup-Finale - verloren aber.

Die Vegas Golden Knights stießen in ihrer ersten NHL-Saison 2017/18 sensationell in die Endspielserie vor, in der sie den Washington Capitals mit 1:4-Siegen unterlagen.

Die Florida Panthers verloren in der Saison 1995/96 Colorado Avalanche mit 0:4.