Capitals vor der Reifeprüfung

Fünf Spiele haben die Capitals in dieser Saison bestritten: In den Tests besiegten sie den norwegischen Meister Stavanger und den deutschen Meister Ingolstadt, in der Champions Hockey League den schwedischen Vizemeister Färjestad und den norwegischen Vizemeister Vålerenga Oslo zwei Mal.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Serie heute (14.35 Uhr, laola1.tv) bei Färjestad reißt, ist groß: "Wenn wir so spielen wie in Oslo am Donnerstag, dann verlieren wir 0:10", sagte der verärgerte Headcoach Tom Pokel nach dem glücklichen 2:1. Stürmer Rafael Rotter stimmte zu: "Das war mit Abstand unser schlechtestes Spiel. Vielleicht haben wir den Flug am Vormittag noch gespürt."

Das gilt heute nicht mehr. Die Wiener reisten per Bus ins drei Stunden entfernte Karlstad, trainierten am Nachmittag und werden heute hellwach sein. Sie werden es auch sein müssen: Das Team von Ex-Capitals-Coach Tommy Samuelsson muss im Kampf um einen Platz im Achtelfinale gewinnen. Das Hinspiel in Wien verlor der große Favorit mit 1:4, schwedische Medien schrieben: "Die Eishockey-Landkarte ist größer geworden."