Holdener schlägt Vonn in Lenzerheide-Kombi

Weltmeisterin Wendy Holdener hat in der Kombination in Lenzerheide im Slalom-Durchgang noch Lindsey Vonn abgefangen und sich damit in der Olympia-Generalprobe den Sieg geholt. Im Nachtrag für das in St. Moritz abgesagte Rennen siegte Holdener mit 1,55 Sekunden Vorsprung auf Marta Bassino, die Ana Bucik um nur 0,01 Sekunden auf den dritten Rang verwies. Dahinter lag Vonn mit 1,88 Sekunden Rückstand auf Platz vier.

Beste Österreicherin war Ramona Siebenhofer als Fünfte (+2,00 Sekunden). Punkte holten auch Christina Ager und Stephanie Venier. Michaela Kirchgasser, Christine Scheyer, Ricarda Haaser und Dajana Dengscherz schieden im zweiten Durchgang aus.