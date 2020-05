Hirscher: "Bin keine Maschine"

Fast so verlässlich wie ein Schweizer Qualitätsuhrwerk fährt Marcel Hirscher weiter einen Spitzenplatz nach dem anderen ein. Adelboden hat Österreichs Ski-Star mit den Rängen drei (Riesentorlauf) und eins (Slalom) sowie als Leader im Gesamt- und Slalom-Weltcup verlassen. Doch was so spielerisch leicht aussieht, ist für den 24-Jährigen jedes Mal ein Kraftakt und ein Tanz auf der Rasiermesserklinge.

"Ich bin keine Maschine, die einen Podestplatz nach dem anderen abliefern kann. Jedes Rennen ist von Neuem eine Riesenherausforderung", meinte Hirscher. Die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit gehöre doch ein wenig relativiert, "sodass sie realistisch ist und der Wahrheit entspricht." Allerdings kommt die Zuverlässigkeit des Salzburgers jener einer Maschine schon sehr nahe. In seinen jüngsten 50 Renneinsätzen landete Hirscher nicht weniger als 39 Mal in den Top Drei - 19 Siege, 13 zweite und sieben dritte Plätze.

In Wengen hat Hirscher allerdings noch nie gewonnen. Das könnte sich aber schon am Sonntag beim Slalom auf dem Lauberhorn ändern. Neben zwei Ausfällen stehen in Wengen u.a. auch zwei zweite Plätze in den Jahren 2011 und 2013 zu Buche. "Ich werde auch diesmal voll riskieren. Wer viel gibt, kann auch viel zurückkriegen. Zu diesem Spiel gehört aber eben auch, dass man dabei auch verlieren kann", meinte Hirscher über seine Alles-oder-Nichts-Taktik. Ein Wengen-Sieg steht auf jeden Fall noch auf Hirschers Liste: "Wenn ich mich in die Skipension verabschiede, dann wäre es cool, wenn ich auch in Wengen gewonnen habe."