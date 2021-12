Hinter Rumänien und Belgien: Österreichs Biathlonstaffel enttäuschte

Bis zur Halbzeit des Rennens hatte es in Östersund noch nach einem erfreulichen Ergebnis der österreichischen Biathlon-Staffel ausgesehen. Dank starker Schießleistungen von David Komatz (0 Fehler) und Simon Eder (1 Nachlader) lag die rot-weiß-rote Mannschaft an fünfter Stelle und hatte sogar die Top drei noch in Reichweite.

Doch dann erlebte Staffel-Debütant Magnus Oberhauser den Biathlon-Sport in all seiner Härte. Der junge Kärntner ging in der Loipe das Tempo seiner Konkurrenten mit und zahlte am Schießstand prompt Tribut für seine couragierte Startrunde. Nach seinen drei Strafrunden war das Rennen für die Österreicher gelaufen.

Schlussläufer Felix Leitner, der ebenfalls eine Strafrunde drehen musste, kam mit mehr als fünf Minuten Rückstand auf Sieger Norwegen als 17. ins Ziel. Dabei landeten die Österreicher sogar hinter den Biathlon-Großmächten Rumänien (10.) und Belgien (16.)

Der Weltcup in Östersund wird am Sonntag mit dem Verfolgungsrennen der Herren und der Damen-Staffel abgeschlossen.