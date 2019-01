Heinz Kuttin soll China auf die Sprünge helfen

Der Kärntner hat sich auf den Sprungschanzen in Villach und Planica (SLO) einen Stützpunkt eingerichtet. In ganz China finden sich im Moment nur zwei Schanzenanlagen, die obendrein in die Jahre gekommen sind. Also hat Kuttin sein Damen-Team in Kärnten stationiert, meistens bleiben die acht Springerinnen im Alter zwischen 13 und 24 Jahren gleich für mehrere Wochen dort.

Kuttin ist aber bereits aufgefallen, „dass die Springerinnen immer mehr Energie haben, wenn sie wieder einmal einige Tage daheim in China waren. Zwei Monate am Stück in Europa zu sein, das ist nicht einfach für sie. Aber für uns wäre es wahrscheinlich auch nicht leicht, wenn wir zwei Monate in China verbringen müssten.“