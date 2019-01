Hans Knauß: Der rasende Reporter

So hört sie sich dann also an, die Streif im Jahr 2019. Wer geglaubt hatte, dass die berüchtigte Abfahrt durch den Neuschnee der vergangenen Wochen vielleicht etwas entschärft worden wäre, der wurde bei Knauß’ Kamerafahrt gleich einmal eines Besseren belehrt. Die vielen Ausritte in der Europacup-Abfahrt am Montag bestätigten die Live-Einschätzung des ORF-Experten. Und dabei wurde die knifflige Schlusspassage (Hausbergkante, Traverse) noch gar nicht befahren. „Da herunter kommt man schon g’scheit an seine Grenzen“, sagt Knauß.

Andererseits kann sich der Schladminger noch glücklich schätzen, dass er heute mit der Kamera über die Abfahrtspisten rasen darf und nicht seinerzeit Pionierschwerstarbeit leisten musste. Verglichen mit den Jungfernfahrten vor dreißig Jahren ist Knauß ja vergleichsweise gemütlich und komfortabel unterwegs. Als etwa Werner Grissmann in den 1980er-Jahren über die Streif geschickt wurde, hatte er noch ein richtiges Ungetüm von einer Kamera in den Händen mit insgesamt 15 Kilogramm Zusatzgewicht.