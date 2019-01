Ski alpin: Kitz-Woche fängt mit Heimsieg im Europacup

Der Auftakt zum 79. Hahnenkamm-Wochenende hat einen Sieg für Gastgeber Österreich gebracht. Daniel Danklmaier gewann am Montag die nach 2017 zum zweiten Mal ausgetragene Europacup-Abfahrt auf der Streif vor den beiden Schweizern Nils Mani und Lars Rösti und übernahm damit auch die Führung im Abfahrts-Europacup. Bereits Dienstag steht das erste Training für die Weltcup-Fahrer auf dem Programm.

Da sollte Danklmaier in Kitzbühel wieder am Start stehen. Dabei aber von ganz oben und bis ins im Ort liegende Originalziel, denn für die an der Mausefalle gestarteten jungen Europacupfahrer war am Montag wie üblich schon am Oberhausberg Schluss gewesen. Sie mussten damit die abschließenden Mut- und Konditions-Passagen Hausbergkante, Querfahrt und Zielschuss nicht mehr bestreiten. Trotzdem musste das mit 18.000 Euro dotierte und in ORF eins live übertragene Rennen nach dem Sturz des Italieners Federico Paini (Verdacht auf Knieverletzung) wegen einer Helikopter-Taubergung für längere Zeit unterbrochen werden.