Reichelt, Schmidhofer und Co.: Der Ski-WM gehen die Stars aus

Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde, der zwei Siege verbuchen konnte, fehlt ebenso wie sein norwegischer Landsmann Lucas Braathen, Riesentorlaufsieger von Sölden, sowie der -Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, der den Super-G in Bormio gewonnen hat. Dazu kommen Tommy Ford (USA), Urs Kryenbühl (SUI) und Atle Lie McGrath (NOR), die alle in diesem Winter auf dem Stockerl standen.