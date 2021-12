Halbzeitführung für Odermatt im Riesentorlauf von Alta Badia

Dicht dahinter ist der beste Österreicher: Stefan Brennsteiner liegt mit einem Rückstand von 0,93 Sekunden an vierter Stelle und macht Jagd auf seinen ersten Podestplatz in diesem Winter. Manuel Feller, zuletzt zwei Mal Dritter, kam mit der unruhigen Piste diesmal nicht so gut zurecht und landete nur an 15. Position. Mit Marco Schwarz (19.) und Raphael Haaser (20.) qualifizierten sich noch zwei weitere ÖSV-Läufer für den zweiten Durchgang.