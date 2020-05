Große Show von Bode Miller

Bode, Bode“, riefen Damen, die teils doppelt so alt sind wie er und streckten dem US-Amerikaner Kugelschreiber und Schreibblock entgegen. Immer noch ist Bode Miller Kultobjekt in den Alpen. Immer noch kann er schneller sein als die Konkurrenz. Und das, obwohl er ein Jahr pausiert hatte.

Dass die Bedingungen ein Abfahrtstraining zuließen, war gestern früh schon Überraschung genug. Dass Oldie Miller dann die Streif-Konkurrenz dermaßen alt aussehen lassen würde, damit hatte erst recht niemand gerechnet. Oder doch?

Weltcup-Spitzenreiter Aksel Lund Svindal verriet dem zum Zielraum-Reporter umfunktionierten Ö3-Mikro-Mann Tom Walek so, dass es alle Zuschauer auf der schon gut besetzten Tribüne hörten: „ Bode hat mir schon am Lauberhorn erklärt, dass er es satt hat, in Kitzbühel immer nur Zweiter zu werden.“