Gröden-Sensationssieger Bennett: Der Mann, dem keine Jacke passt

Er riss die Ski in die Höhe, er schrie sich die Lust vom Leib und ließ sich im Zielraum feiern – nach seiner Siegesfahrt zog Bryce Bennett eine Show ab, wie man sie so nur von US-Amerikanern kennt. Mit dem langen Kerl (201 Zentimeter), der zuvor in seiner Karriere noch nie am Podest gestanden war, freuten sich alle.

„Ein Traum ist wahr geworden“, sagte der 29-jährige Kalifornier, der auf der unruhigen Piste mit den vielen kleinen Bodenwellen als bester Wellenreiter überzeugte. „Ich bin früher viel BMX gefahren, deswegen beherrsche ich das so gut.“