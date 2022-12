Gröden bekommt eine zusätzliche Herren-Abfahrt

Der Wettergott meinte es in diesem Winter bislang nicht gut mit den Abfahrern. Sechs Rennen wären bis jetzt geplant gewesen, doch nach Absagen in Zermatt, Lake Louise und am Freitag in Beaver Creek konnten gerade einmal zwei Abfahrten durchgeführt werden.

Während die beiden Zermatt-Rennen ersatzlos gestrichen wurden, konnte nun zumindest eine Abfahrt "gerettet" werden. Gröden übernimmt ein Rennen, weshalb in der kommenden Woche auf der berühmten Saslong zwei Abfahrten (Donnerstag, Samstag) und ein Super-G stattfinden.