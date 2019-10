Gregor Schlierenzauer kehrt ins Weltcup-Team zurück

Es war für österreichische Skisprung-Cheftrainer schon einmal schwieriger, das Weltcupteam zu formieren. In den Glanzzeiten der Superadler konnte sich schon einmal ein österreichischer Skispringer mit Podestplatz-Potenzial nur in der Zuschauerrolle wieder finden.

Inzwischen stellt sich die ÖSV-Weltcupmannschaft praktisch von selbst auf. Und so stand Cheftrainer Andreas Felder nach der Absage der Staatsmeisterschaften in Innsbruck (zu viel Wind) auch vor keinen allzu großen Personaldiskussionen, als er schon jetzt das Sextett für den Weltcupauftakt in einem Monat in Wisla (23. und 24. November) verkündete.



Philipp Aschenwald, Neo-Staatsmeister Michael Hayböck (Normalschanze), Jan Hörl, Daniel Huber, Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer werden in Polen das österreichische Team bilden. Diese Nominierten sind keine Überraschung, denn es drängte sich sonst auch kein Athlet wirklich auf.