Glück im Unglück beim Sturz von Bob-Nationaltrainer Stampfer

Bei Testfahrten am Sonntag in Innsbruck/Igls hatte sich Bob-Nationaltrainer Wolfgang Stampfer (oben Symbolbild) selbst ans Steuer gesetzt, um mit Bremser Arturo Viers den Bob zu testen. Aufgrund schlechter Sicht kippte der Bob zur Seite, Stampfer wurde beim Sturz der Helm vom Kopf gezogen. Er erlitt Hautverletzungen.

"Es hat schlimm ausgesehen, letztlich hatte Wolfi aber Glück im Unglück. Die behandelnden Ärzte an der Universitätsklinik Innsbruck haben bereits Entwarnung gegeben. Nötig wird wegen der erlittenen Hautverletzungen ein plastisch-chirurgischer Eingriff. Ansonsten ist aus medizinischer Sicht aber alles okay. Damit kann Entwarnung gegeben werden", sagte Franz Huber vom ÖBSV in einer Aussendung.