Glück gehabt: Puck fliegt knapp am Kopf des Reporters vorbei

Pierre McGuire ist beneidenswert. Seit Jahrzehnten darf der Kanadier aus nächster Nähe NHL-Stars bei der Arbeit zusehen. Der 57-Jährige ist einer der bekanntesten Eishockey-Experten in Nordamerika.

Für den TV-Sender NBC berichtet McGuire von einem Kommentatorenplatz, der zwischen den Bänken der sich duellierenden Team angesiedelt ist. Näher am Geschehen kann man eigentlich kaum sein. Beim Match am Montag zwischen Columbus und Tampa Bay konnte man die Kehrseite des hervorragenden Platzes sehen: Der Puck flog vom Eis haarscharf an McGuires Kopf vorbei. So haarscharf, dass er es kaum wahrnehmen konnte.