Gefühlschaos im ÖSV-Team: Jubel bei Ortlieb, Tränen bei Hütter

Nina Ortlieb musste nur Sofia Goggia den Vortritt lassen. Die Italienerin gibt derzeit in der Abfahrt das Tempo vor, nach ihrem Sieg in der ersten Saisonabfahrt in Lake Louise (Kanada) war die Gewinnerin der Abfahrtskugel auch am zweiten Tag eine Klasse für sich und fuhr innerhalb von 24 Stunden den zweiten Weltcuperfolg ein.