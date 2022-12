Abfahrt in Beaver Creek: Der starke Auftritt eines Geschwächten

Die Österreicher verpassten den angestrebten Podestplatz, nachdem in den ersten beiden Speedrennen in Lake Louise noch ÖSV-Läufer in den Top drei zu finden gewesen waren.

Matthias Mayer belegte als bester Österreicher den vierten Rang, der dreifache Olympiasieger lag nur eine Hundertstelsekunde hinter dem drittplatzierten Kanadier James Crawford. Der amtierende Abfahrts-Weltmeister Vincent Kriechmayr wurde als Fünfter zweitbester Österreicher.

Damit warten die ÖSV-Läufer seit 2007 auf einen Abfahrtssieg in Beaver Creek. Vor 15 Jahren hatte Michael Walchhofer den letzten Erfolg auf der Birds of Prey eingefahren.

Am Sonntag steht in Beaver Creek noch ein Super-G auf dem Programm.