Geeinter ÖSV auch mit mehr Frauenpower in die Zukunft

Neo-Präsident Schmidhofer begrüßt, dass der Skiverband immer weiblicher wird. Der Steirer hatte selbst für mehr Frauen in den Gremien plädiert. "Der Skisport ist ja generell sehr männerlastig, auch bei Trainern und Funktionären", sieht Götschl weitere Bereiche für Frauen. "Schön langsam kommt jetzt aber sowieso eine gute Mischung rein. Es gibt viele Frauen, die in diesen Funktionen auch Erfahrung haben und immer engagierter werden", sagte die steirische "Speed Queen" in Kärnten.

Götschl war bei der umstrittenen Suche nach der Schröcksnadel-Nachfolge bis zum Schluss selbst aussichtsreiche Kandidatin gewesen. Steirische statt österreichische Skipräsidentin zu sein, findet die ehemalige Abfahrts-Weltmeisterin und Mutter zweier talentierte Töchter aber auch okay.

"Für das Andere war am Ende eh keine Basis mehr da. Und auf der Landesebene kann ich mich austoben", so die 45-Jährige, der vor allem der Nachwuchs am Herzen liegt.