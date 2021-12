Gasser und Millauer beim Weltcup mit Gedanken bei verstorbenem Freund

Die österreichischen Freestyle-Snowboarder sind in Richtung USA gereist. Am kommenden Wochenende starten Anna Gasser, Moritz Amsüss und Clemens Millauer beim Big Air in Steamboat in Colorado.

Der Stopp in Nordamerika ist der zweite Bewerb nach dem Big Air in Chur in der Schweiz, bei dem Gasser hinter Kokomo Murase aus Japan Zweite werden konnte. Gleichzeitig wird es aber auch der letzte Big-Air-Bewerb im FIS-Weltcup in dieser Olympiasaison sein, weshalb auch keine Kristallkugel vergeben werden kann. (Dazu wären zumindest drei Bewerbe notwendig.)

Vor allem für Anna Gasser und Clemens Millauer ist der Trip nach Nordamerika ein sehr emotionaler. In der vergangenen Woche ist mit der Snowboard-Ikone Marko Grilc ein guter Freund gestorben. Der 38-Jährige kam bei den Aufnahmen für einen Werbefilm am Tiefenbachgletscher in Sölden bei einem Sturz ums Leben. Neben zwei Kindern und seiner schwangeren Verlobten hinterlässt der beliebte Slowene eine zutiefst schockierte Snowboard-Szene.