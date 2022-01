Vor dem Nightrace in Schladming: So spannend war der Slalom noch nie

2016 landete der 1,80 Meter großen Brite dann erstmals in den Top Ten – Sechster in Levi. Seither ist Rocket Ryding, wie sie den 35-Jährigen nennen, Stammgast in den Ergebnislisten. Zuweilen gelingt der Sprung aufs Stockerl, so als Zweiter in Kitzbühel 2017 hinter Marcel Hirscher und im heurigen Jänner als Dritter in Adelboden (hinter Johannes Strolz und dem Deutschen Linus Straßer). Es wird spannend zu sehen, was der Erfolg am Samstag in Kitzbühel mit dem „Old Dog“ (Ryding über Ryding) macht.