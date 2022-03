Frauen-Riesenslalom in Méribel: Brignone siegt, Worley holt die Kugel

1. Federica Brignone (ITA) 2:14,68 1:07,14 1:07,54 2. Marta Bassino (ITA) 2:14,99 +0,31 1:07,69 1:07,30 3. Petra Vlhova (SVK) 2:15,05 +0,37 1:07,40 1:07,65 4. Tessa Worley (FRA) 2:15,13 +0,45 1:07,92 1:07,21 5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:15,29 +0,61 1:07,16 1:08,13 6. Michelle Gisin (SUI) 2:15,31 +0,63 1:07,98 1:07,33 7. Mikaela Shiffrin (USA) 2:15,35 +0,67 1:06,32 1:09,03 8. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 2:15,46 +0,78 1:07,79 1:07,67 9. Valerie Grenier (CAN) 2:15,56 +0,88 1:08,00 1:07,56 Lara Gut-Behrami (SUI) 2:15,56 +0,88 1:07,64 1:07,92 11. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:15,69 +1,01 1:08,19 1:07,50 12. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:16,06 +1,38 1:08,01 1:08,05 13. Katharina Truppe (AUT) 2:16,08 +1,40 1:08,61 1:07,47 14. Sara Hector (SWE) 2:16,17 +1,49 1:08,42 1:07,75 15. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:16,64 +1,96 1:08,50 1:08,14 16. Ana Bucik (SLO) 2:16,67 +1,99 1:09,08 1:07,59 17. Stephanie Brunner (AUT) 2:16,72 +2,04 1:09,41 1:07,31 18. Maria Therese Tviberg (NOR) 2:16,89 +2,21 1:08,99 1:07,90 19. Katharina Liensberger (AUT) 2:16,90 +2,22 1:08,62 1:08,28 20. Ramona Siebenhofer (AUT) 2:17,26 +2,58 1:08,87 1:08,39 21. Paula Moltzan (USA) 2:17,86 +3,18 1:09,21 1:08,65 22. Magdalena Egger (AUT) 2:18,03 +3,35 1:09,92 1:08,11 23. Wendy Holdener (SUI) 2:18,54 +3,86 1:10,01 1:08,53 24. Elena Curtoni (ITA) 2:18,99 +4,31 1:10,18 1:08,81

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Ricarda Haaser (AUT)

Gesamtwertung Endstand (nach 37 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1493 2. Petra Vlhova (SVK) 1309 3. Federica Brignone (ITA) 1055 4. Ragnhild Mowinckel (NOR) 880 5. Michelle Gisin (SUI) 874 6. Sofia Goggia (ITA) 873 7. Sara Hector (SWE) 760 8. Tessa Worley (FRA) 747 9. Corinne Suter (SUI) 697 10. Marta Bassino (ITA) 673 11. Lara Gut-Behrami (SUI) 664 12. Ramona Siebenhofer (AUT) 636 13. Elena Curtoni (ITA) 585 14. Wendy Holdener (SUI) 513 15. Katharina Liensberger (AUT) 511 16. Mirjam Puchner (AUT) 502 20. Katharina Truppe (AUT) 433 21. Cornelia Hütter (AUT) 399 Tamara Tippler (AUT) 399 31. Christine Scheyer (AUT) 284 32. Ariane Rädler (AUT) 277 42. Katharina Huber (AUT) 194 46. Stephanie Venier (AUT) 170 47. Nadine Fest (AUT) 167 48. Ricarda Haaser (AUT) 166 50. Elisabeth Reisinger (AUT) 151 56. Katharina Gallhuber (AUT) 125 58. Stephanie Brunner (AUT) 105 63. Chiara Mair (AUT) 96 69. Franziska Gritsch (AUT) 73 83. Elisa Mörzinger (AUT) 43 Marie-Therese Sporer (AUT) 43 92. Sabrina Maier (AUT) 29 109. Nicole Schmidhofer (AUT) 16 118. Vanessa Nussbaumer (AUT) 6

Riesentorlauf Frauen (9):

1. Tessa Worley (FRA) 567 2. Sara Hector (SWE) 540 3. Mikaela Shiffrin (USA) 507 4. Petra Vlhova (SVK) 491 5. Marta Bassino (ITA) 356 6. Federica Brignone (ITA) 316 7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 253 8. Michelle Gisin (SUI) 247 9. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 219 10. Katharina Truppe (AUT) 203 11. Coralie Frasse Sombet (FRA) 167 12. Valerie Grenier (CAN) 159 13. Lara Gut-Behrami (SUI) 154 14. Ramona Siebenhofer (AUT) 140 15. Ricarda Haaser (AUT) 127 21. Katharina Liensberger (AUT) 104 24. Stephanie Brunner (AUT) 76 28. Katharina Huber (AUT) 63 32. Franziska Gritsch (AUT) 49 39. Elisa Mörzinger (AUT) 23

Mannschaft Frauen (37):

1. Österreich 4985 2. Schweiz 4705 3. Italien 3911 4. USA 2268 5. Frankreich 1943 6. Norwegen 1846 7. Slowakei 1309 8. Slowenien 1273 9. Schweden 1171 10. Deutschland 1071