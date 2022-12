Frauen-Abfahrt in St. Moritz: Elena Curtoni siegt, ÖSV-Frauen zurück

Shiffrins Mutprobe

Mikaela Shiffrin bestand die Mutprobe in ihrem ersten Speedbewerb in diesem Winter als Sechste (+1,23), damit baute die Amerikanerin ihren Vorsprung im Gesamtweltcup auf 59 Punkte aus. „Ich liebe den Super-G hier, aber ich dachte mir, ich könnte ja auch die Abfahrten mitnehmen. Und nachdem es in den Trainings gut gelaufen ist, war es eine gute Entscheidung." Die Schweizerin Wendy Holdener und die Slowakin Petra Vlhova (85 Punkte zurück) hatten zwar an den Trainings teilgenommen, verzichteten aber auf einen Start am Freitag.

Mirjam Puchner hätte sich mehr zutrauen sollen, fand Mirjam Puchner, die sich in St. Moritz 2017 im Training für die WM-Abfahrt einen Unterschenkel gebrochen hatte. „Ich bin eine, die bei diffusem Licht immer ein bisserl zurückzieht“, sagte die Salzburgerin nach Platz 17 (+1,82).

Die weiteren Österreicherinnen: 19. Stephanie Venier (+1,88), 21. Tamara Tippler (+2,09), 29. Ariane Rädler (+2,47), 33. Christine Scheyer (+2,75), 34. Ramona Siebenhofer (+2,76), 37. Franziska Gritsch (+2,90).