Nächste Absage im Weltcup: Kein Super-G im Grödnertal

Die Speed-Läufer bleiben in diesem Weltcup-Winter vom Wetterpech verfolgt. Am Freitag musste der Herren-Super-G im Grödnertal abgesagt werden. Eine Nebelbank und eine weiche Piste ließen auf der Saslong kein Jubiläumsrennen zu. Das 100. Weltcuprennen soll nun am Samstag die Abfahrt sein (11.45 Uhr, live ORF 1).

Es ist nicht das erste Speed-Rennen, das nicht stattfinden kann. Die beiden Herren-Abfahrten in Zermatt waren abgesagt worden, in Lake Louise war ein Super-G ausgefallen. In Beaver Creek musste eine Abfahrt gestrichen werden. Diese konnte zumindest am Donnerstag im Grödnertal nachgeholt werden.