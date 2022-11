Fehlstart eines ÖSV-Skispringers: Olympiasieger verpasst Weltcupauftakt

Mit Ausnahme von Jan Hörl, der nur auf 107 Meter kam, präsentierten sich die österreichischen Skispringer stark. Michael Hayböck (128 Meter) belegte vor seinen Teamkollegen Daniel Tschofenig (130,5) und Manuel Fettner (122) den fünften Platz. Philipp Aschenwald (127 Meter) wurde Zehnter.

Daniel Huber (120) und Stefan Kraft (120,5) komplettierten als 20. und 21. das ÖSV-Starterfeld. Der Quali-Sieg ging an den Polen Dawid Kubacki (133 Meter), der bereits den Sommer-Grand-Prix für sich entschieden hatte.

Kramer auf Rang vier

Auch die Frauen starten an diesem Wochenende in Wisla in die Saison. Gesamtweltcupsiegerin Sara Marita Kramer (121,5) war in der Qualifikation als Vierte die beste Österreicherin. Eva Pinkelnig wurde Siebente (123). Auch Chiara Kreuzer (16.), Hannah Wiegele (20.) und Jacqueline Seifriedsberger (23.) kamen weiter.