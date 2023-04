Ex-ÖSV-Coach wird neuer Trainer von Ski-Star Alexis Pinturault

Der Tiroler Martin Sprenger ist vom französischen Ski-Verband am Mittwoch als Trainer von Top-Allrounder Alexis Pinturault bekanntgegeben worden. Der 53-Jährige war in der vergangenen Jahren einer der Coaches in der österreichischen Weltcup-Speedgruppe. Als neuer Teamdirektor der französischen Männer steht Sprenger fortan Frederic Perrin vor.