Eva-Maria Brem: Vor dem Schnee noch an den Strand

Es ist noch eine Weile hin bis zum nächsten Weltcup-Einsatz von Eva-Maria Brem. Die Tirolerin konzentriert sich auf ihre Paradedisziplin, den Riesentorlauf, und macht daher um Levi ( Finnland) einen weiten Bogen, wo am kommenden Wochenende Slalom gefahren wird.

Brem wird daher erst wieder am 30.November in Killington ( USA) am Start stehen. Wie alle Technik-Spezialistin reist die 31-Jährige nur für dieses eine Rennen nach Nordamerika. Wie alle ihre Kollegen verbindet aber auch sie das Notwendige mit dem Nützlichen und absolviert in Übersee ein Trainingslager.

Brem reiste allerdings nicht auf direktem Weg ins Skigebiet. Vor dem Schneekontakt legte sie noch einen zweitägigen Zwischenstopp in Kalifornien ein und genoss bei einer Radtour in Santa Monica Strand und Sonne.