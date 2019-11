Kugelgewinnerin Schmidhofer auf Abwegen

Die Gewinnerin der Weltcupkugel in der Abfahrt hat beste Laune: Nicole Schmidhofer hebt bereits am Sonntag Richtung Kalifornien ab und wird am Abend endlich wieder Football live im Stadion schauen können – die Los Angeles Rams und die Chicago Bears können sich schon einmal warm anziehen. Denn mit der 30-jährigen Lachtalerin sitzt dann eine auf der Tribüne, die weiß, wie der Quarterback läuft. „Ein Cousin von mir hat früher bei den Graz Giants gespielt“, sagt Schmidhofer, deren Herz zwar auch für den Fußball (Sturm Graz) schlägt, die aber vor allem Football-Auskennerin ist.

Neben der NFL haben es ihr aber auch die Basketballer angetan, „am Dienstag bin ich bei den L.A. Lakers, am Montag könnte ich mir sogar noch die Clippers anschauen“, sinniert die Steirerin beim Termin ihres Kopfsponsors Baustoff + Metall.