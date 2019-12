Die Capitals wollen gegen den KAC ein Zeichen setzen

Wer die Vienna Capitals unter Coach Dave Cameron verfolgt hat, der kann erahnen, dass er und sein Team am Dienstag besonders motiviert sein werden. „Statement-Game“, nennt der ehemalige NHL-Coach diese Partien für gewöhnlich. Es geht darum, Zeichen zu setzen. Ganz besonders nach der schmerzlichen 3:8-Niederlage in Klagenfurt vor zwei Wochen.

Dass die Wiener am Sonntag frei hatten, sei für Cameron kein Vorteil gewesen. „Für uns ist es momentan besser, durchzuspielen. Einige Spieler, wie zum Beispiel Kyle Baun, die jetzt in Form kommen, wollen keine Pause. Aber für die angeschlagenen Spieler ist es natürlich gut so.“

Baun, der in der vergangenen Saison 75 Punkte für Belfast scorte, hatte zu Saisonbeginn in Wien Ladehemmung. „Es war ein langsamer Start von mir, aber man kann nur weiter arbeiten und sich hinaufarbeiten“, sagte der fünfmalige NHL-Spieler (2015, 2016 mit Chicago). Zuletzt ließ ihn sein Trainer in der ersten Angriffsreihe mit Riley Holzapfel und Sondre Olden stürmen. Mit fünf Scorerpunkten in den vergangenen drei Partien zahlt es der 27-jährige Kanadier zurück.