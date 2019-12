Eisschnelllauf: Herzog in Nagano Weltcup-Zweite über 500 m

Vanessa Herzog hat am Sonntag in Nagano ihr bestes Ergebnis im laufenden Eisschnelllauf-Weltcup erreicht. Österreichs Sportlerin des Jahres landete über 500 m mit 0,21 Sekunden Rückstand auf die Russin Angelina Golikowa an der zweiten Stelle. Für die Tirolerin war es der zweite Podestplatz in diesem Winter auf jener Distanz, auf der sie in vier Wochen in Heerenveen ihren EM-Titel verteidigen will.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Lauf, es war mein bester in der gesamten Saison", freute sich die 24-Jährige, die in 37,45 Sekunden auch ihre persönlich schnellste Zeit in dieser Saison lief. Dritte wurde die Dominatorin der vergangenen Jahre auf der kürzesten Weltcup-Distanz, die Japanerin Nao Kodaira. "Es ist für mich erst das zweite Mal nach der WM in Inzell, dass ich sie bezwingen konnte", erzählte Herzog.

Im Gesamtweltcup verbesserte sich die Österreicherin auf den sechsten Rang. Nun beendet die Weihnachtspause nach vier Weltcuprennen den ersten Saisonblock. Weiter geht es von 10. bis 12. Jänner 2020 mit den Einzelstrecken-Europameisterschaften in Heerenveen.

Vorerst aber ist Erholung angesagt. "Jetzt freue ich mich auf ein paar ruhige Tage zu Hause. Denn über Weihnachten geht es schon nach Inzell und noch vor dem Jahreswechsel reise ich nach Heerenveen an", erklärte Herzog ihren Fahrplan bis zur EM.