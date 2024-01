Eisschnelllauf-EM: Herzog und Odor jubeln über Medaillen

Es ist Herzogs sechste EM-Einzelmedaille. Neben 500-m-Gold 2018, -Silber 2020 und -Bronze 2024 hatte sie 2018 in Kolomna auch Silber über 1.000 m und Bronze im Massenstart geholt. Dazu kamen Gold und Bronze im Sprint-Vierkampf 2019 bzw. 2023. Europameisterschaften werden in geraden Jahren als Einzelstrecken-Bewerbe und in ungeraden als Mehrkampf ausgetragen. 2022 war die Wahl-Kärntnerin nicht am Start gewesen. Der doppelte Bronze-Coup - vor allem die 1.000er-Medaille - zeugt nach schwachem Saisonstart von einem klaren Aufwärtstrend.

Über 1.500 m der Männer hielt sich Odor in 1:46,54 Min. als Zwölfer unter 20 Konkurrenten gut. Es gewann der Norweger Peder Kongshaug in 1:44,25. Ignaz Gschwentner wurde über 500 m in 36,08 Sek. 18., es siegte der Niederländer Jenning de Boo in 34,48. EM-Debütantin Anna Molnar belegte im Massenstart beim Erfolg der Niederländerin Marijke Groenewoud den 17. und letzten Platz.