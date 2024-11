Fernziel Olympia 2026: Wie Olga Mikutina an die Weltspitze läuft

Wenn sich Olga Mikutina aufs Glatteis begibt, dann ist sie ganz in ihrem Element und blendet alles aus, was rund um sie geschieht. Das kann dann sogar so weit führen, dass sie regelrecht mit dem Eis verschmilzt. „Manchmal fühlt es sich an, als würde die Zeit stehen bleiben, wenn ich auf dem Eis stehe“, sagt Österreichs beste Eiskunstläuferin.

Die Leidenschaft und Begeisterung, die Olga Mikutina zum Ausdruck bringt, schätzen auch die Wertungsrichter und das Publikum. Beim hochkarätig besetzten ersten Grand-Prix der Saison in Texas belegte die 21-Jährige zuletzt den neunten Platz. Am Wochenende möchte Olga Mikutina bei der NHK Trophy in Tokio erneut eine gute Figur machen. „Es ist eine unglaubliche Chance, mich mit den besten Läuferinnen der Welt zu messen.“