"Wir sind deppert nach Eishockey"

Die Spieler jubelten und tanzten auf dem Eis, auf der Tribüne hinter dem Tor herrschte Ausnahmezustand. Hunderte österreichische Fans, mittendrin auch Botschafterin Maria Rotheiser-Scotti, waren nach dem 4:0 aus dem Häuschen in der Arena von Kopenhagen.

Aber die Schumnigs, Raffls und Leblers hinter der Bande haben auch bei den fünf Niederlagen zuvor gute Stimmung gemacht. Eine so gute sogar, dass in der Arena Fans der Gegner in den Sektor der Österreicher kamen, um gemeinsam das Spiel zu verfolgen. Die Stimmung bei den paar hundert Rot-Weißen war meist besser als im Rest des Ovals. Und als beim 0:7 gegen Weltmeister Schweden aus dem Sektor auch noch eine Polonaise auszog, machten auch Hunderte Schweden mit.

„Hier beim Eishockey gibt es keine Gehässigkeiten. Nach dem Spiel gehen viele auch gemeinsam etwas trinken“, sagt Franz Teufel, der Präsident des Fanklubs UFTA. Seit September gibt es die Vereinigung, der Name steht für United Fans Team Austria. „Unser Ziel ist es, so viele Fans wie möglich aus ganz Österreich zu vereinen und dass das Bundesländerdenken beim Nationalteam aufhört“, sagt Teufel engagiert.