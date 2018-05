Eishockey-WM: Österreich schafft die Sensation

Wie schon beim 2:4 gegen die Slowakei und beim 2:5 gegen die Franzosen schossen die Österreicher das erste Tor. Gleich mit dem ersten Schuss und sehr glücklich gelang das 1:0. Viveiros schlenzte den Puck in Richtung Tor, von unsicheren Goalie Karnaukow sprang er auf einen Verteidiger und von diesem ins Tor (5.). Die Weißrussen mit ihren zwölf Profis aus der russischen KHL spielten immer wieder schnelle Angriffe, ließen den Puck gut zirkulieren und die Österreicher laufen. Doch Starkbaum hielt bei Chancen von Linglet (7.) und Platt (10.) hervorragend. Auf der anderen Seite hatten die Weißrussen Glück, als Haudum ein Solo nur mit einem Schupfer an die Latte abschloss (10.).

Die entscheidende Phase des Spiels war jene zirka zur Hälfte: Weißrussland hatte in einem Powerplay gefühlte 100 Torschüsse, doch Starkbaum und Fortuna hielten das Tor sauber. In Minute 30 bekam Österreich die erste Möglichkeit in Überzahl zu spielen. Und das klingelte es. Geduldig ließen Raffl und Co. den Puck zirkulieren und Komarek erzielte mit einem platzierten Schuss das 2:0 (31.). Jetzt kam die Zeit der Österreicher. Fast der gleiche Spielzug führte zum 3:0, doch Raff hatte Komareks Schuss noch abgefälscht (35.). Jetzt musste Weißrussland Goalie Karnaukow gehen. Doch auch sein Ersatz musste vor der Pause den Puck aus dem Tor holen. Denn Zwerger schloss erneut in Überzahl mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck riesig ab (40.).