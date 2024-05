0:4 - Tschechien ließ gegen Österreich keine Sensation zu

Die Stimmung in der O2-Arena in Prag war deutlich gedämpft, als Österreich trotz 0:1-Rückstand über weite Strecken im zweiten Drittel das bessere Team war. Ja, tatsächlich: Die Nummer 16 der Welt ließ gegen den sechsfachen Weltmeister mit seinen sechs NHL-Stars kaum etwas zu. Und wenn doch, dann strahlte David Madlener im Tor Ruhe aus.

Am Freitag war Schluss mit den Sensationen den österreichischen Eishockey-Teams bei der 87. Weltmeisterschaft in Tschechien . Gegen den Gastgeber setzte es in Prag eine 0:4-Niederlage, dennoch spielte Team Austria lange Zeit gut mit.

Rechenspiel

Die Österreicher haben am Samstag spielfrei und können allmählich einen Blick auf die Tabelle werfen. Denn es geht noch immer und vor allem um den Klassenerhalt. Das Team hat nach den Sensationen gegen Kanada und Finnland vier Punkte und liegt vor Norwegen (3). Aufsteiger Großbritannien hat nach dem unglücklichen 3:4 am Freitag gegen Dänemark noch keinen Zähler. Sollte Österreich am Sonntag Norwegen besiegen, dann wäre der Klassenerhalt schon vor dem letzten Spiel am Dienstag gegen die Briten fix.